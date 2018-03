Marie Nasemann (28) und Sarina Nowak (24) lernten sich 2009 in der vierten Staffel von Germany's next Topmodel kennen. Damals trug Sarina Kleidergröße XS, war mit ihrer schlanken Figur für einige Kunden aber immer noch zu dick. Das Model verabschiedete sich daraufhin vom Diät-Wahn und steht seitdem zu seinen Kurven. Diese positive Einstellung gefällt auch Marie. "Ich finde es total toll, was Sarina da macht. [...] Ich finde, sie sieht einfach absolut umwerfend aus", schwärmte die 28-Jährige bei der Bread & Butter im Promiflash-Interview.



