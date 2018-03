Das Jahr 2016 war für Ex-DSDS-Star Mike Leon Grosch (40) wirklich nicht leicht: Im April erlitt der Sänger gleich zwei Mal einen Herzinfarkt – mit gerade einmal 39 Jahren! Doch wer jetzt meint, Mike denke nur ungern an diese Zeit zurück, der täuscht sich gewaltig. Heute glaubt Mike sogar, dass ihn der doppelte Schicksalsschlag gerettet hat. "Ich bin dankbar für meine zwei Herzinfarkte! Wenn es die nicht gegeben hätte, wüsste ich nicht, wo ich jetzt stehen würde", offenbarte er gegenüber Bild Online. Nach den schweren Attacken krempelte der Musiker sein Leben komplett um: Inzwischen strotzt Mike nur so vor Lebensenergie und ist zu einem richtigen Fitness-Boy mutiert.



