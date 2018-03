Die Bilder sprechen für sich: Was für eine Traum-Hochzeit von Manuel Neuer (31) und Nina Weiss! Am 10. Juni heiratete der DFB-Torhüter seine große Liebe. Das Paar feierte den schönsten Tag seines Lebens im italienischen Bari. In der Kathedrale von Monopoli gaben sie sich vor 187 Gästen das Jawort. Der Bräutigam musste zwar wegen seines Mittelfußbruchs beim Viertelfinal-Rückspiel der Champions League mit den Krücken vor den Trau-Altar treten. Aber neben seiner wunderschönen Braut im bodenlangen Kleid fiel das kaum auf! Auch die Promiflash-Leser sind sich einig: Nina sah darin einfach bezaubernd aus!



