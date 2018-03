Nächster Nackt-Skandal bei Raúl Richter (30)? Als Schauspieler wurde der Ex-GZSZ-Star schon des Öfteren mit peinlichen Situationen konfrontiert. Bestes Beispiel: Während einer Dusch-Szene mit seiner ehemaligen Serienkollegin Janina Uhse (27) machte sich das Tape an seinem besten Stück plötzlich selbstständig. Die Folge: ungewollter Körperkontakt mit Janina. Ob ihm ein solches Malheur auch in der neuen Show Global Gladiators passieren kann? Im Promiflash-Interview sage Raúl dazu: "Also ehrlich gesagt habe ich bei ‘Global Gladiators’ aufgepasst, dass man keine nackte Haut sieht, aber man weiß ja nie, ne – in welchen Ecken da die Kamera noch so reingucken kann."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de