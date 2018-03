Am Freitag lud Fußballer Toni Kroos (27) zu seiner Stiftungsgala in Köln ein. Viele Promis folgten der Einladung und unterstützten den Kicker beim Spendensammeln. Einer allerdings hatte offenbar keine Ambitionen zu kommen: Stefan Raab (50)! Der Moderator hatte andere Pläne, wie sein einstiger Praktikant Elton (46) im Interview mit Promiflash verriet: "Wir haben gerade heute noch telefoniert, ob er nicht zufällig auch hier ist. Aber nee, der ist zu Hause und grillt!" Scheint, als würde Raab seinen Ruhestand wirklich in vollen Zügen genießen!



