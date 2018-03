Was für ein Anblick! Jason Momoa (37) tanzt mit anderen halbnackten Männern einen Haka. Dabei handelt es sich um einen rituellen Kriegstanz der Maori aus Neuseeland. Mit diesem Tanz hatte sich der inzwischen 37-Jährige auch für die Rolle des Khal Drogo beworben, den er in der ersten Staffel der HBO-Serie Game of Thrones spielte.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de