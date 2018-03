Waren die ständigen Shitstorms am Ende zu viel für ihre junge Liebe? Sarah Lombardi (24) soll sich angeblich von ihrem Michal getrennt haben. Laut Bild, heißt es aus dessen Umfeld: Das Paar habe in letzter Zeit ständig gestritten. Und das, obwohl sich die beiden gerade mit ihrer Beziehung offiziell an die Öffentlichkeit trauten. In ihren letzten Facebook-Videos wirkt die Sängerin oft verweint und verquollen. Bereut die 24-Jährige diesen Schritt vielleicht? Für Michal gab sie so einiges auf: Um mit ihrer Jugendliebe zusammen zu sein, nahm sie ein Karriereende in kauf und hielt etliche Shitstorms aus. Zu den Trennungsgerüchten gibt es bisher kein Statement – weder von Sarah noch von Ex Pietro.



