Von nichts kommt nichts! Kendall Jenner (21) ist ein megaerfolgreiches Model und hat ohne Frage einen Top-Body. Der beansprucht aber auch einen Haufen Arbeit. Jetzt besuchte die 21-Jährige ein Gym mit ihrer älteren Schwester Khloe Kardashian (32). Via Snapchat hielt die 32-Jährige fest, wie hart das Work-out ihrer kleinen Sis ist. Ob auf dem Laufband oder beim Armtraining, Kendall gab immer 100 Prozent. Das Hangeln an der Decke klappte bei dem Victoria's Secret-Engel auch ohne Probleme. Da konnte selbst Khloe nicht mehr an sich halten: "Das ist der Unterschied zwischen einer Jenner und einer Kardashian. Ich kann so einen Scheiß nämlich nicht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de