Schlüpft Schauspielerin Lauren Graham (50) nie wieder in die Rolle der Lorelai Gilmore und kehrt Stars Hollow endgültig den Rücken? 2016 feierten die Gilmore Girls mit vier Episoden in Spielfilmlänge ihr Netflix-Comeback. War's das jetzt für Lauren? Im Interview mit IndieWire äußerte sie sich so: "Ich habe immer gesagt, als wir gedreht haben, dass ich mir keine weiteren Folgen in dieser Form vorstellen kann. Ich glaube, es ist sogar ein größeres Risiko weiterzumachen und Leute dann zu enttäuschen." Die Macher der Show sollen das allerdings anders sehen, sie verhandeln angeblich schon über weitere Folgen mit Netflix! Vielleicht ändert dann ja auch Lauren ihre Meinung...



