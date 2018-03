Cellulite? Her damit! Curvy Supermodel-Jurorin Angelina Kirsch (28) ist derzeit wohl das gefragteste Plus-Size-Model Deutschlands. Trotzdem muss die Kurven-Queen immer wieder fiese Figur-Kommentare über sich ergehen lassen. Das prallt aber an ihr ab, denn: Angelina liebt einfach alles an sich – auch ihre Orangenhaut! "Ich liebe jedes Kilo, jede Falte und jede Beule an mir. Auch die Cellulite an meinen Beinen. Daran möchte ich nichts ändern", verriet die Let's Dance-Drittplatzierte jetzt gegenüber Closer.



