DER ist ja kaum wiederzuerkennen. Tom Felton (29), besser bekannt als Harry Potter-Fiesling Draco Malfoy, spielt in der Fußgängerzone Gitarre! Tom singt seit Kindheitstagen: Früher im Chor, seit einigen Jahren auch gerne solo. Und diese ganze Aktion erinnert doch ziemlich an die Kelly Family – vielleicht startet Tom ja auch bald als Sänger so richtig durch...



