"Harry Potter"-Reunion: Tom Felton und Jason Isaacs vereint

Was für ein schönes Wiedersehen! Harry Potter gehört zu den größten und erfolgreichsten Film-Franchisen überhaupt. Mit "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2" endete die Geschichte des Zauberschülers 2011. Doch die Schauspieler stehen sich bekanntermaßen immer noch sehr nahe. Die Darsteller Tom Felton (36) und Jason Isaacs (60) spielten in dem Fantasy-Hit das Vater-Sohn-Duo Draco und Lucius Malfoy. Und nun erfreuen die beiden ihre Fans mit einer süßen Reunion.

Bei Instagram teilt Tom ein Foto von der neuesten "Harry Potter"-Wiedervereinigung. Zusammen mit seinem Filmpapa Jason posiert er Arm in Arm vor dem Londoner Hotel The Savoy. "Vater und Sohn", schreibt er und setzt noch ein Herz-Emoji dazu. Dass die beiden sich nahestehen, ist schwer zu übersehen. Den Fans geht bei dem Anblick das Herz auf. "Wie cool ist dieses Bild. So schön, dass diese Vater-Sohn-Beziehung bis heute existiert", schreibt eine Userin. Aber auch prominente Kollegen sind begeistert. So freut sich Nathan Fillion (52): "Das erwärmt mein Herz [...]."

Während das "Harry Potter"-Universum in den vergangenen Jahren auch dank Filmreihen wie Phantastische Tierwesen aufrechterhalten wurde, dürfen Fans sich bald darauf freuen, die Originalgeschichte noch einmal zu erleben. Denn seit April 2023 ist es offiziell, dass es eine Serie geben wird. Viel ist bisher nicht bekannt, allerdings wird Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (34) nicht wieder in seine Rolle schlüpfen.

Instagram / t22felton Jason Isaacs und Tom Felton im September 2022

Getty Images Ralph Fiennes, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton, 2010

Getty Images Daniel Radcliffe im November 2022

