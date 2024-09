Kindheitserinnerung: Tom Felton gedenkt Maggie Smith' (†89)

Die Filmwelt trauert um Maggie Smith (✝89). Der Tod der britischen Schauspielikone wurde erst vor wenigen Stunden bekannt. Vor allem bei den Stars der Harry Potter-Reihe hinterlässt sie eine große Lücke, denn viele von ihnen begleitete Maggie dank ihrer Rolle als Professor McGonagall durch ihre Kindheit. Bei Instagram erinnert sich nun auch Draco-Malfoy-Darsteller Tom Felton (37) an den beliebten Filmstar. "Es gab einfach niemanden wie sie. Danke, dass du dich buchstäblich vom ersten Tag an um uns gekümmert hast. Danke, dass du mich nicht vom Set geworfen hast, als ich während deines Verwandlungsunterrichts nicht aufhören konnte zu kichern. Danke, dass du uns den Weg gezeigt hast", schreibt der Brite zu einem Bild von sich und Maggie aus dem ersten "Harry Potter"-Film von 2001.

Tom ist nicht der einzige der Kinderstars aus "Harry Potter", den Maggies Tod erschüttert. Gleich als Erstes meldet sich Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (35) zu Wort. "Sie war eine der talentiertesten Frauen, die je auf dieser Welt gelebt haben. Sie hat ein unglaubliches Vermächtnis hinterlassen und wird immer in Erinnerung bleiben", schreibt Daniel auf X. Auch die Tribute von Ron-Darsteller Rupert Grint (36) und Hermine-Darstellerin Emma Watson (34) lassen nicht lange auf sich warten. Genau wie Tom postet Rupert eine humorvolle Szene aus den Filmen, in der er mit Maggie das Tanzbein schwingt. Emma hingegen dankt ihr mit liebevollen Worten für ihre Inspiration: "Ich danke dir für all deine Liebenswürdigkeit. Ich werde dich vermissen."

Maggie starb am vergangenen Freitag. Mit einem Statement bestätigten ihre Söhne ihr Ableben gegenüber BBC: "Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter am Boden zerstört sind." Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt. Maggie galt in Großbritannien und vermutlich in vielen Teilen der Welt als Ikone. Nicht nur ihre Rolle in "Harry Potter" machte sie zum Star, sondern auch die der Violet Crawley in Downton Abbey. Mit viel Witz und Ironie spielte sie sich hier in die Herzen der Fans. Ihre Karriere als Schauspielerin begann aber schon in den 50er-Jahren – und das nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf der Theaterbühne.

Getty Images Maggie Smith und Rupert Grint, "Harry Potter"-Stars

Landmark Media Press and Picture Maggie Smith in "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

