In diese "Harry Potter"-Darstellerin war Tom Felton verliebt

Tom Felton (37), bekannt als Draco Malfoy aus den Harry Potter-Filmen, hat offenbart, dass er während der Dreharbeiten heimlich für seine Kollegin Helena Bonham Carter (58) schwärmte. In einem wieder aufgetauchten BBC Radio 1 Interview gestand der Schauspieler, dass die Bellatrix Lestrange-Darstellerin sein Herz höherschlagen ließ. Das Gespräch, das ursprünglich aus dem Jahr 2015 stammt, erlebte kürzlich ein Revival und sorgt nun unter Fans für viel Gesprächsstoff.

Auf die Frage, wer sein "seltsamer Promi-Schwarm" sei, antwortete Tom prompt: "Helena Bonham Carter." Er verriet außerdem, dass er ihr einen Brief geschrieben hatte, auf dem stand: "Danke, dass du so eine nette Tante bist. PS.: Du bist wirklich fit." Die 58-Jährige spielte in den "Harry Potter"-Filmen Bellatrix Lestrange, die Schwester von Dracos Mutter. Die beiden hatten einige dramatische Momente am Set, darunter die emotionale Szene, in der Draco gezwungen ist, Professor Dumbledore zu töten, während Bellatrix bedrohlich im Hintergrund lauert.

Die Fans, bekannt als Potterheads, reagierten begeistert auf Toms Geständnis. Viele Kommentatoren gaben auf Social Media zu, ebenfalls für die Schauspielerin geschwärmt zu haben. Ein Fan bemerkte: "Helena Bonham Carter ist kein seltsamer Schwarm - sie ist heiß!" und ein anderer fügte hinzu: "Ich würde niemandem vertrauen, der nicht in Helena Bonham Carter verliebt ist." Die Schauspielerin, die aktuell Schlagzeilen wegen Verlobungsgerüchten macht, ist bekannt für ihre exzentrischen und fesselnden Rollen und hat stets eine treue Anhängerschaft genossen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helena Bonham Carter im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images "Harry Potter"-Cast, 2014

Anzeige Anzeige