Auffällige Ringe: Hat Tom Felton seine Freundin geheiratet?

Tom Felton (36) wurde am Montag mit seiner Freundin Roxanne Danya in Portofino, Italien, gesichtet. Dort genießen der Harry Potter-Star und seine Liebste gerade einen Urlaub, wie Fotos zeigen, die E! Online vorliegen. Beide wirkten gut gelaunt und unterhielten sich angeregt, während sie die Gegend erkundeten. Doch die Schnappschüsse bringen die Gerüchteküche auch mächtig zum Brodeln. Denn Tom und seine Partnerin trugen beide einen auffälligen Ring an ihren Ringfingern. Haben die beiden etwa den nächsten Schritt gewagt und sind nun Mann und Frau?

Unlogisch wäre dieser Schritt für Tom und seine Roxanne nicht. Die beiden sollen bereits seit vier Jahren ein Paar sein. Ob es sich bei dem Ring an ihren Händen tatsächlich um einen Ehering handelt, ist momentan aber reines Rätselraten. Denn der Schauspieler trug in der Vergangenheit bereits häufiger einen solchen Ring – beispielsweise 2021 und auch im vergangenen Jahr auf einem Facebook-Bild. Weder Tom noch seine Freundin äußerten sich bisher zu den Gerüchten. Ihre Fans würde eine Hochzeit aber sicherlich freuen.

Tom ist zwar bekannt für seine Rolle als Draco Malfoy in den "Harry Potter"-Filmen, lebt abseits der großen Scheinwerfer aber eher zurückgezogen. Seine Beziehung zu Roxanne hält er ebenfalls größtenteils privat. Allerdings machte er kein Geheimnis aus seinen mentalen Problemen. So erklärte er beispielsweise im November 2022 in einer Klinik gewesen zu sein. "Wenn es wieder so schlimm wird wie damals, weiß ich, welche Schritte ich unternehmen kann. Zu sagen, dass es mir nicht gut geht, hat mich wirklich gestärkt", erklärte er The Guardian damals in einem Interview.

Getty Images Tom Felton bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in London

Getty Images Tom Felton, Schauspieler

