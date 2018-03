Nach Sarah (24) meldet sich nun auch Papa Pietro (25) zum Windel-Drama um Söhnchen Alessio Lombardi (2) zu Wort. Auf Facebook macht der DSDS-Star eine klare Ansage an alle Hater: "Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das mit 1 ½ Jahren keine Windeln mehr trägt und schon alleine Kacka und Pipi machen geht. [...] Für mich sind das alles feige Hunde. Lass das nicht an dich heran und auch Sarah darf das nicht an sich heranlassen."



