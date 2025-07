Nach "Ex on the Beach": Mo und Vivien verkünden Trennung

Nach ihrem gemeinsamen Einzug in die Villa der aktuellen Staffel von Ex on the Beach und einem bestandenen Treuetest schienen Moumen "Mo" Kam Naksh und Vivien Tzouvaras unzertrennlich. Doch beim großen Wiedersehen der Show verkündete das Paar völlig überraschend seine Trennung. Laut Vivien habe Mo die Entscheidung kurzfristig getroffen, ohne sie einzubeziehen: "Er wollte plötzlich nach Texas auswandern und hat vorher nie mit mir darüber gesprochen", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit. Außerdem warf sie ihm vor, sich unmittelbar nach der Trennung respektlos verhalten und keinerlei Mitgefühl gezeigt zu haben.

Mo rechtfertigte seine Entscheidung mit einer neuen Perspektive, die sich durch den Umzug seiner Familie in die USA ergeben habe. Er habe versucht, Vivien davon zu überzeugen, diese Chance mit ihm zu nutzen – zumindest für eine begrenzte Zeit. Aufgrund ihrer angeblichen Ablehnung habe er jedoch begriffen, dass die Beziehung keine Zukunft habe. "Ich habe gesagt: 'Lass es uns versuchen. Zwei, drei Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Wenn es nicht klappt, dann bleibe ich bei dir.' Aber sie war nicht einmal bereit, einen Monat lang mitzukommen", klagt der Tattoo-Liebhaber. Seine Ex-Verlobte will das allerdings nicht so stehen lassen und wettert: "Du hast einfach gesagt, du willst dich von mir trennen – obwohl du angeblich noch Gefühle hattest. Und nur weil ich nicht sofort mit nach Texas kommen wollte, hast du alles beendet." Direkt nach der Trennung sei Mo laut Vivi wieder mit anderen Frauen unterwegs gewesen.

Dass die beiden als Paar bei "Ex on the Beach" einzogen, hatte zunächst viele überrascht. Zwar bot die Villa den perfekten Test für ihre Liebe, doch in der Vergangenheit kam es bereits zu Vertrauensbrüchen in der Beziehung. Mo hatte Vivi mit Nastasia Martinez betrogen, die ebenfalls Kandidatin der diesjährigen "Ex on the Beach"-Staffel war. In Mexiko konnte Mo der Verführung dieses Mal jedoch widerstehen und das Paar verließ die Villa gestärkt. Die plötzliche Trennung dürfte daher nicht nur Vivi, sondern auch die Zuschauer überraschen.

RTL / Friederike Jacobitz Mou und Vivi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

RTL "Temptation Island"-Kandidaten Mou und Vivien

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten