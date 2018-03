Jamie Foxx (49) wird und wird nicht älter: Der Hollywood-Star sieht immer noch aus wie 20! In der Talkshow von Ellen De Generes hat der 49-Jährige nun verraten, woran das liegt. "Ich bin oft mit Kanye West (40) und Drake (30) unterwegs und hänge immer mit jungen Leuten ab. Manchmal trete ich als DJ in Vegas auf. Deswegen denken alle, ich sei viel jünger!" An einen Club-Besuch erinnerte er sich besonders. Bei einem DJ-Gig wurde er von ein paar Mädchen angesprochen. "Als ich den Girls mein Alter verraten habe, hätte man meinen können, ich habe ihnen gesagt, dass ich unheilbar krank sei. Ich sagte: 'Ich bin 49!' Und sie sagte: 'Oh mein Gott. Kann man an 49 nicht sterben? Mädels, kommt, lasst uns für diesen Mann beten, er hat 49'", lachte er. Schön, dass er sein Alter nicht so ernst nimmt!



