Was für ein Erfolg! Mit ihrer dritten Kollektion "Twentyonenine" ist Dagi Bee (22) derzeit auf großer Pop-Up-Tour. In fünf Städten sorgt das YouTube-Sternchen damit für regelrechte Kaufräusche: Dagis Fans sind ganz verrückt nach den Merchandise-Artikeln ihres Idols! Ob sie sich schon bald auf eine feste "Beetique" freuen dürfen? "Also geplant haben wir jetzt noch nichts, aber wir werden sehen, wie die Tour jetzt läuft und wie das Feedback ist und vielleicht kommt dann mal was. Mal gucken, wir lassen uns überraschen", gab sich Dagi geheimnisvoll im Promiflash-Interview.



