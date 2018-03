Mutieren Bibi Heinicke (24) und ihr Liebster Julienco (24) jetzt etwa zu Sport-Bloggern? Die Blondine ist eigentlich durch ihren Kanal BibisBeautyPalace bekannt, der, wie der Name schon sagt, einst als Tutorial- und Schmink-Kanal startete. Mittlerweile lässt die 24-Jährige ihre Fans auch an ihrem Privatleben mit ihrem Schatz teilhaben. Doch jetzt das: Via Snapchat teilte sie in den letzten Tagen immer wieder Clips aus dem Fitnessstudio, die sie bei ihren harten Sport-Sessions zeigen. Immer dabei: Julian! Ob den beiden langsam aber sicher die Themen ausgehen?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de