KC Rebells (29) YouTube-Rekord von 2015 wurde vor Kurzem von Kay Ones (32) Sommer-Hit "Louis Louis" übertroffen. Innerhalb von 21 Tagen hatte das Video über zehn Millionen Views auf der Plattform. Aber KC Rebell störte das überhaupt nicht. "Was soll ich sagen, ist doch cool!", sagte er im Promiflash-Interview. "Kay kann auch bisschen asozialer rappen, das finde ich dann noch besser. Aber der Song ist nichtsdestotrotz nicht schlecht. Ich finde den ganz gut!", ergänzte er. Es sei aber nicht unbedingt ein Lied, das er in seiner Playlist hätte, fügte er hinzu. Aber man kann eben einfach nicht weghören!



