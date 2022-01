KC Rebell (34) kann zurecht stolz auf sich sein! Am 21. Januar hatte das Warten endlich ein Ende: Der Rapper brachte sein neues Album "Rebell Army" auf den Markt. In seinem Song "Mogli" kündigte der Musiker bereits in einer Line an, dass er mit dem musikalischen Nachschub etwas ganz Bestimmtes vor hat: "Ich gib Gas, weil ich muss die Eins hol'n!" Der Kickdown scheint KC tatsächlich geglückt zu sein – er stürmte mit seiner neuen LP die aktuellen deutschen Charts!

Für den ersten Platz in den derzeitigen deutschen Album-Charts reichte es zwar nicht ganz – dafür darf sich Hüseyin Kökseçen, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, aber über den vierten Platz freuen, wie GfK Entertainment am Freitagnachmittag verkündete. Und das schon in der ersten Woche. Doch wer weiß, wie die nächste Auflistung aussieht, wenn die Platte in den kommenden Tagen noch ein paar Hörer dazugewinnt. Möglicherweise landet KC dann doch noch auf der Eins – dort verweilt aktuell allerdings Billy Talent mit ihrem Album "Crisis Of Faith".

KCs Album hält aber auch einiges bereit. Unter anderem arbeitete der gebürtige Türke bei den Tracks mit Musikern wie RAF Camora (37), Gzuz (33) und Mathea (23) zusammen. Auch der 34-Jährige selbst hätte sich die Platte kaum besser ausmalen können, wie er als Gast bei der YouTube-Show World Wide Wohnzimmer verriet: "Ich kann voller Stolz behaupten, es ist bislang mein bestes Werk, was ich jemals angepackt hab!"

KC Rebell, Rapper

KC Rebell, Musiker

KC Rebell im Juni 2019

