Der Schock sitzt noch immer tief: Gunter Gabriel (✝75) starb gestern völlig überraschend an den Folgen eines Treppensturzes. Drag-Queen Olivia Jones (47) war mit der Schlagerlegende befreundet: "Ich mochte Gunter sehr, sehr gerne. Wir beide kennen uns aus Hamburg, ich war oft auf seinem Hausboot, er war in meinen Bars. Er hatte sogar mich als Pappaufsteller von so einer Werbeaktion mitgenommen. Wir hatten großen Spaß, ich hab sein großes Herz geliebt, seinen Humor", erzählte Oliva im Interview mit Promiflash. Besonders beeindruckt habe die Kunstfigur, dass sich Gunter, trotz Schulden und Alkoholsucht, niemals habe unterkriegen lassen.



