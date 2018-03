Kelly Clarkson (35) spielt den Liebes-Engel. Nach einem Auftritt in Las Vegas traf sie vor Kurzem auf Alex Malerba, der ein großer Fan von ihr ist. Dieser verriet ihr, dass er seinem Freund gleich einen Heiratsantrag machen wolle. Kelly reagierte schnell, nahm die beiden mit Backstage und gab den Verliebten die nötige Plattform für die Frage der Fragen. Der überraschte Boyfriend nahm Alex' Antrag strahlend an und Kelly flippte vor Freude regelrecht aus. Ob die "A Moment Like This"-Sängerin wohl auch auf der Hochzeit auftauchen wird?



