Vor Kurzem war Arrow-Hottie Stephen Amell (36) mit seinem Cousin Robbie Amell (29) beim Baseballspielen. Der Schauspieler postete ein Foto von dem Spektakel auf seiner Twitter-Seite und musste fieses Body-Shaming über sich ergehen lassen. Auf der besagten Aufnahme zeichnete sich bei Stephen nämlich ein kleines Bäuchlein ab, was dem Winkel der Kamera geschuldet war. Doch lang sah sich der junge Papa diese Kommentare nicht an und holte zum Gegenschlag aus. "Die Leute machen sich über meinen Bauch auf einer Weitsichtaufnahme lustig. Fürs Protokoll, ich könnte sofort in meinen Green-Arrow-Anzug steigen und krasser Austeilen, als bei 'Ninja Warrior'", zwitscherte er.



