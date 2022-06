Der Schauspieler Stephen Amell (41) wurde durch seine Hauptrolle in der Serie Arrow bekannt. Seit dem Jahr 2012 ist er schon mit seiner Frau Cassandra Jean (36) verheiratet und 2013 begrüßte das Paar dann seine erste gemeinsame Tochter Maverick Alexandra Jean Amell auf der Welt. Jetzt ist der Schauspieler laut Insider-Informationen zum zweiten Mal Vater geworden und bekam demnach einen Sohn!

Wie ein Insider laut TMZ ausgeplaudert hat, sind die beiden bereits im vergangenen Monat zum zweiten Mal Eltern geworden. Der 41-Jährige hält sein Privatleben weitreichend aus der Öffentlichkeit zurück und eigentlich gaben er und seine Frau keine Informationen zu einer Schwangerschaft preis. Darüber hinaus wurde Cassandra in den vergangenen Wochen des Öfteren in der Öffentlichkeit gesehen und wirkte nicht schwanger. Die Quelle sei sich sicher, dass der Junge Bowen durch eine Leihmutter in Los Angeles zur Welt gekommen ist.

Noch äußerten sich die beiden in der Öffentlichkeit nicht zu den Neuigkeiten und auch auf Social Media gibt es keine Bilder ihres Sprösslings zu sehen. Bei der Geburt seiner ersten Tochter vor neun Jahren konnte Stephen sein Vaterglück hingegen nicht zurückhalten und teilte ein privates Bild aus dem Krankenhaus.

Getty Images Cassandra Jean und Stephen Amell beim Fillies And Stallions Derby in Kentucky, 2018

Getty Images Stephen Amell und seine Frau Cassandra Jean

Getty Images Stephen Amell mit seiner Tochter Maverick Alexandra

