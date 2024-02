Stephen Amell und Josh McDermitt sind bei "Suits L.A." dabei

Sie sind dabei! Im kommenden Monat beginnen die Dreharbeiten zu dem langersehnten Suits-Spin-off. Wie bereits angekündigt wurde, werden die Hauptdarsteller Gabriel Macht (52), Herzogin Meghan (42) und Patrick J. Adams (42) im Nachfolger der beliebten Anwaltsserie nicht zu sehen sein – es wird eine komplett neue Besetzung geben. Nun ist bekannt: Fans dürfen sich über Josh McDermitt und Stephen Amell (42) vor der Kamera freuen!

Wie Just Jared berichtet, werden der The Walking Dead-Star und der kanadische Schauspieler zwei wichtige Rollen in "Suits L.A." besetzen. Dabei wird Josh den "energiegeladenen, kraftvollen, fokussierten und selbstverliebten" Stuart Lane verkörpern. Stephen spielt den Charakter des ehemaligen New Yorker Bundesstaatsanwalts Ted Black.

Lange wurde spekuliert, ob die Ehefrau des britischen Prinzen Harry (39) mit einer Rolle in der neuen Serie ihr Schauspiel-Comeback feiert. Dem ist allerdings nicht so. Der Produzent Aaron Korsh wolle, dass sich "Suits L.A." aus eigener Kraft Erfolg verschafft – und das ganz und gar ohne die ehemaligen Stars, berichtete Mirror.

Anzeige

Getty Images "The Walking Dead"-Star Josh McDermitt

Anzeige

Getty Images Stephen Amell im Oktober 2021

Anzeige

Landmark Media Press and Picture Herzogin Meghan und Patrick J. Adams in "Suits"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de