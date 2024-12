"Suits: L.A."-Stephen offenbart Verbindung zu Harvey Specter

Stephen Amell (43), bekannt aus der Serie "Arrow", spielt in der neuen NBC-Serie "Suits: L.A." die Hauptrolle des Anwalts Ted Black. Die Macher der Spin-off-Serie haben dabei clever eine Verbindung zur Originalserie Suits geschaffen, die zwischen 2011 und 2019 lief. Stephen verriet gegenüber Entertainment Weekly: "Ihnen wird auffallen, dass hinter meinem Schreibtisch ein Bild des jungen Ted Black mit dem Mann hängt, der nur der junge Harvey Specter sein kann. Es gibt also eindeutig eine gemeinsame Vergangenheit zwischen den Figuren." Die beiden Figuren sollen sich laut Stephen bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit in der Staatsanwaltschaft kennen.

Auf die Frage, welche Gaststars aus der Originalserie er sich wünsche, nannte Amell insbesondere Gabriel Macht (52), der Serienliebling Harvey all die Jahre verkörperte. "Wenn jemand zurückkommen sollte, dann würde ich ihn wählen", sagte Amell und fügte hinzu, dass er ein großer Fan des Charakters sei. Gerüchte um einen möglichen Auftritt von Gabriel hatten bereits im letzten Monat für Aufsehen gesorgt, nachdem dieser ein Instagram-Video von sich mit Kleidung und Schuhen gepostet hatte, auf denen detailreiche Hinweise auf seinen früheren Seriencharakter zu sehen waren. "Wenn ein alter Freund Hilfe braucht, ist es Zeit, Dinge in Ordnung zu bringen", schrieb der Schauspieler kryptisch unter den Beitrag.

"Suits: L.A." ist ein Spin-off der gefeierten Serie "Suits", die in einer fiktiven Anwaltskanzlei in New York spielte und durch ihre charismatischen Figuren wie Harvey, Mike Ross (Patrick J. Adams, 43), Donna Paulsen (Sarah Rafferty, 52) und Rachel Zane (Herzogin Meghan, 43) bestach. Die Originalserie hat seit ihrer Veröffentlichung auf Streaming-Diensten wie Netflix und Peacock im Jahr 2023 einen deutlichen Beliebtheitsschub erfahren, was letztlich den Stein für die neue Serie ins Rollen brachte. Stephen betonte, dass er und das neue Ensemble zwar ihren eigenen Stil einbringen, die Türen aber jederzeit für Auftritte der früheren Stars offenstehen: "Ohne die Originalbesetzung wären wir heute nicht hier", zeigte er sich dankbar. "Suits: L.A." wird am 23. Februar bei NBC Premiere feiern.

Getty Images Stephen Amell, August 2021

Getty Images Der Suits-Cast bei den Golden Globes 2024.

