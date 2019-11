Was für ein trauriger Abschied! Die achte Staffel von Arrow ist zugleich auch die letzte. Das wurde bereits im März bekannt gegeben. In den USA können die Fans die finale Staffel noch bis Ende Januar 2020 im TV verfolgen – danach ist endgültig Schluss. Auch für die Stars der Action-Serie ist diese Situation nicht leicht. Sie verabschieden sich mit emotionalen Statements von dem TV-Format.

In den sozialen Netzwerken haben sich Katherine McNamara (23), Stephen Amell (38) und Co. nun zu Wort gemeldet. "Die Menge an Liebe und Respekt, die ich für diesen brillanten Cast übrig habe, ist verrückt", schwärmte Katherine zu einem Gruppenfoto auf Instagram. "Ich kann nicht glauben, dass es zu Ende geht", erklärte sie weiter. Auch Stephen postete ein Statement auf Twitter. Er schrieb, dass die Serie sein Leben verändert habe. Juliana Harkavy postete ein Foto von vor vier Jahren auf Instagram. Damals hatte sie gerade erfahren, dass sie Teil der Serie wird. Auf dem Bild hat sie Tränen der Rührung in den Augen. Sie habe damals diesen besonderen Moment festhalten wollen – und nun sei bereits die letzte Woche am "Arrow"-Set angebrochen.

Wann die letzten Folgen in Deutschland zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Auf dem Pay-TV-Sender RTL Crime war im Januar 2019 zuletzt die sechste Staffel zu sehen.

CW Network/Courtesy Everett Collection/ Action Press Stephen Amell in "Arrow"

Getty Images "Arrow"-Darsteller Stephen Amell in New York, 2016

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Katherine McNamara bei einer Filmpremiere in Hollywood

