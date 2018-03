In der DSDS-Jury sitzt auch immer wieder ein Schlagerstar: Nach Marianne Rosenberg (62) saßen Vanessa Mai (25) und Michelle (45) auch schon neben Dieter Bohlen (63) am Pult. Da würde Maite Kelly (37) doch eigentlich ganz gut reinpassen, oder? "Ach, den Dieter tu ich mir doch nicht an! Ich mag ihn als Produzent und alles, aber ich muss da nicht neben ihm sitzen", erzählte Maite im Interview mit Promiflash. Da sie sich selbst als "Gerechtigkeitsmensch" bezeichnet, befürchtet sie, bei dem ein oder anderen fiesen Kommentar des Poptitans so wütend zu werden, dass sie einfach mittendrin aufhören würde. Dabei könnte die toughe Blondine dem Musik-Guru garantiert die Stirn bieten!



