Ihre Fans lieben sie und sie lieben ihre Fans! Nachdem die Kelly Family ganze 13 Jahre von der Bildfläche verschwand, feierte sie in diesem Jahr ein unglaubliches Comeback. Jetzt bedankte sich der berühmte Klan um Angelo (35), Patricia (47) und Co. auf seiner offiziellen Facebook-Seite bei seinen treuen Fans. Zum neuen Video der Single "Brothers and Sisters" heißt es: "Bewegende Bilder auf und hinter der Bühne. Danke, dass Ihr das für uns alles möglich gemacht habt." In nur wenigen Stunden finden sich Hunderte positive Kommentare unter dem rührenden Post. "Was für ein unglaublich schönes Video! Danke dafür", schreibt ein Fan.



