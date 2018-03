Was für ein Schock! Erst kürzlich überraschte Sarah Nowak (26) ihre Fans mit der frohen Botschaft: Sie und Freund Dominic Harrison (25) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin ist sogar schon im fünften Monat. Laut eigener Aussage verläuft ihre Schwangerschaft bisher traumhaft. In ihrem neuesten YouTube-Video verrät sie nun aber, dass das nicht ganz stimmt. In Woche acht kam es zu einem Schockmoment. "Ich muss euch sagen, ich bin so geschockt weiterhin auf der Toilette gesessen. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen, ich hatte solche Angst Leute", erzählt die 26-Jährige. Wegen Schmierblutungen dachte sie kurz, dass sie ihr Kind verloren haben könnte. Zum Glück konnte man Sarah schon kurze Zeit später den Schreck wieder nehmen. Im Krankenhaus wurde ihr bestätigt, dass es ihrem Baby gut geht.



