Im März kam Isabell Horns (33) Töchterchen Ella auf die Welt. In der Schwangerschaft hat die Schauspielerin fast 20 Kilo zugenommen. Das ist noch nicht alles wieder runter, aber Isa ist trotzdem total entspannt: "Jetzt mittlerweile bin ich bei 54 Kilo und fühl mich richtig wohl, also das kann jetzt gerne bei den 54 Kilo bleiben, also das ist egal. Ich muss jetzt nicht mein Anfangsgewicht wieder haben", erzählte die Brünette in einem aktuellen YouTube-Video. Isabell lässt es mit dem Sport ganz langsam angehen und pfeift auf ihre Baby-Pfunde!



