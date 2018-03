Diese beiden sind ein echtes Schwangerschafts-Dream-Team! Am 20. Juni lassen Sarah Nowak (26) und ihr Liebster Dominic Harrison (25) die Baby-Bombe platzen: Das ehemalige Der Bachelor-Girl ist bereits im fünften Monat schwanger. Ihre kleine Baby-Kugel bräunt die 26-Jährige aktuell während eines Urlaubs am Strand von Kroatien. Via Snapchat hält die Blondine dabei nicht nur fest, wie sie ihren fitten Schwangerschafts-Body in der Sonne rekelt. Auch Dominic wird kurz gefilmt und zeigt dabei allen: Er kann auch schwanger aussehen, wenn er möchte! Mit seinem aufgeblähten Fake-Baby-Bauch bringt der YouTuber seine Liebste ganz schon zum Strahlen – keine Spur von Schwangerschaftszoff bei diesen verliebten Bald-Eltern.



