Eine Schulter zum Ausweinen? Nö, Pietro Lombardi (25) bleibt hart! Seit knapp zwei Wochen gibt es Krisen-Schlagzeilen um Sarah (24) und Michal. Pietro erfuhr aus der Presse von einer angeblichen Trennung - sein Mitleid hält sich aber eher in Grenzen. Auch wenn sich die beiden Alessio (2) zuliebe noch gut verstehen, will er kein Seelentröster für seine Ex sein. "Also, ich hol nur bei Sarah den Kleinen ab. Ich frag nicht, ey, was machst du. [...] Warum soll sie neben mir über ihn sprechen?", sagte der Sänger beim Kiss Cup im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de