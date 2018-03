Was hat Rihanna (29) in diesem Schlabber-Look vor? Nein, sie geht nicht etwa zum Sport: Sie steigt so in den nächsten Flieger! Auf den neuesten Paparazzi-Bildern sieht man die Sängerin im Jogginganzug am International Airport in Los Angeles. Aber auch, wenn sie lieber unerkannt geblieben wäre: Der lilafarbene Trainer kann die heißen Kurven der Karibik-Schönheit nicht verbergen! RiRi ist übrigens nicht die Einzige, die am Flughafen auf das Chiller-Outfit setzt. Auch Rita Ora (26), Ashley Graham (29) oder Bella Hadid (20) versuchen, sich im gemütlichen Zweiteiler vor den Paparazzi zu verstecken. Ein Mega-Fail: Erkannt wurden sie trotzdem!



