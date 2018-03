Ob sie sich damit wirklich Freunde machen? Carmen (52) und Robert Geiss (53) lassen die Fans nur zu gern an ihrem Jetset-Leben via Social Media teilhaben. Für ihre Offenheit im Netz hagelt es jedoch auch immer wieder Kritik. Nachdem Carmen sich kürzlich ein dekadentes Fußbad gönnte und ihre Treter mit Wein kühlte, folgte ein heftiger Shitstorm. Was das Paar über Hater denkt, erklärte Robert jetzt bei der Movie meets Media im Promiflash-Interview: "Ja, mein Gott, das müssen ja irgendwelche Sesselfurzer sein, die sollen sich mit ihrer Tüte Chips und mit ihrem Bier zurücklehnen."



