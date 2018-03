Als Rihanna (29) kürzlich am Flughafen von Los Angeles in einem knallengen Samtanzug auftauchte, fiel sofort auf: Die Sängerin hat ein paar Pfunde zugelegt und sieht jetzt ganz schön kurvig aus! Doch RiRi steht zu ihrem neuen Curvy-Body. Viele Stars haben den Plus-Size-Trend in den vergangenen Jahren schon vorgelebt. Musikerin Nelly Furtado (38) sah 2009 noch megaschlank aus – heute hat sie weibliche Kurven und steht ganz selbstbewusst dazu.



