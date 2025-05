Hingucker in Blau: Schwangere Rihanna verzaubert in Cannes

Am Montag waren bei den Filmfestspielen in Cannes alle Augen auf Rihanna (37) gerichtet: Die Sängerin besuchte nicht nur nach acht Jahren Pause die wichtige Verleihung, sondern ist auch hochschwanger. An der Seite ihres Partners A$AP Rocky (36) strahlte sie in einem leuchtend blauen, sommerlichen Kleid des Designers Alaïa. Die fließende Robe mit raffinierten Cut-outs betonte ihren wachsenden Babybauch – durch passende Accessoires wie diamantbesetzte Schmetterlings-Ohrringe sowie eine blau schimmernde Clutch wurde ihr Look abgerundet. Ihr Liebster gab sich an dem Abend ganz als Gentleman – so hielt er auf dem roten Teppich den Regenschirm für Rihanna, da das Wetter in Cannes nicht ganz mitspielen wollte.

Rihanna erwartet aktuell zusammen mit A$AP Rocky ihr drittes gemeinsames Kind – die beiden haben bereits die Söhne RZA (3) und Riot (1) zusammen. Im Interview mit Entertainment Tonight verriet die werdende Mama, wie sie sich während Schwangerschaft Nummer drei fühlt. "Mir geht es gut. Ich fühle mich überraschend okay und momentan nicht zu überfordert", berichtete die "Diamonds"-Interpretin. Sie sei zwar etwas müde, aber vor allem freue sie sich auf die Geburt ihres dritten Babys.

Auf der diesjährigen Met Gala Anfang Mai hatte Rihanna wohl für die Enthüllung überhaupt gesorgt: Auf dem blauen Teppich machte die Musikerin ihre dritte Schwangerschaft bekannt. In einem besonderen Look von Marc Jacobs (62) präsentierte sie ihren Babybauch im Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Das Geschlecht ihres Nachwuchses gaben bislang weder die mehrfache Grammy-Gewinnerin noch ihr Partner preis. Nach zwei Jungs deutete Rihanna in den vergangenen Monaten aber immer wieder an, dass sie sich sehr über ein Mädchen freuen würde. "Natürlich! Ein freches kleines Mädchen wäre so toll", schwärmte sie gegenüber Extra.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Mai 2025

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2025

