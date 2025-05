Fans zerreißen Rihannas neuen Film-Song "Friend Of Mine"

Rihanna (37) hat mit ihrem neuen Song "Friend Of Mine" eine Welle der Kritik ausgelöst. Viele Fans zeigen sich enttäuscht und reagierten mit teils scharfen Worten auf Rihannas ersten musikalischen Beitrag seit drei Jahren. Vor allem die stark repetitiven Lyrics und die fehlende musikalische Tiefe sorgten für Unmut. In den sozialen Medien wurde besonders kritisch hinterfragt, wie ein Song mit insgesamt sieben beteiligten Autoren derart simpel ausfallen konnte. Begriffe wie "unhörbar", "generisch" oder sogar "wie von einer KI geschrieben" machten die Runde. "Ich kann das nicht ernst nehmen", schrieb ein frustrierter Langzeitfan.

Die Entstehungsgeschichte von "Friend Of Mine" war offenbar so simpel wie der Song selbst. Produzent Jon Bellion, der an der Entstehung beteiligt war, schilderte gegenüber Billboard, dass das Lied während eines Musikcamps in den Hamptons entstand – in entspannter Atmosphäre und mit viel Raum für kreative Ideen. Obwohl Jon den Prozess als locker und experimentell beschreibt, zeigen sich viele Fans vom Ergebnis wenig überzeugt. Der Song ist Teil des Soundtracks zum neuen "Die Schlümpfe"-Film, in dem Rihanna der Figur Schlumpfine ihre Stimme leiht. Neben ihr gehören auch John Goodman (72) und Sandra Oh (53) zum Cast.

Abseits der Musikkritik gab es für Rihanna allerdings auch positive Neuigkeiten: Bei der diesjährigen Met Gala verkündete die Sängerin offiziell ihre dritte Schwangerschaft. "Ich kann immer noch singen", beruhigte sie ihre Fans, die befürchteten, dass sich das lang erwartete neunte Album dadurch weiter verzögern könnte. In einem Interview mit Harper's Bazaar hatte Rihanna zuvor offenbart, dass die Arbeit an dem Album zwar Jahre gedauert habe, sie aber genau wisse, dass das neue Werk nicht den Erwartungen ihres Publikums entsprechen werde. Stattdessen wolle sie sich auf eine künstlerische Richtung konzentrieren, die ihr persönlich wichtiger ist.

Getty Images Rihanna, 2019

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2025

