Nelly Furtado (38) ist zurück auf der Bühne. Schon vor drei Jahren hatte sich die Sängerin mit prallen Kurven in Düsseldorf gezeigt. In New York City rockte sie am Wochenende die Bühne beim Pride March. Nicht nur der rosafarbene Jumpsuit oder das XXL-Dekolleté sorgten für einen Hingucker, sondern auch die Rundungen der Kanadierin. Die Fans sind von Nellys neuem Look begeistert. "Du bist wunderschön, das ist klar", schwärmte ein Follower auf Instagram.



