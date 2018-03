40 Jahre Monica Ivancan – das muss gefeiert werden! Die ehemalige Bachelorette veranstaltete zu ihrem Ehrentag bereits eine große Sause und sang bei Instagram sogar ein bisschen. Vielleicht will sie das auch noch mal professionell machen. Schließlich haben sie und Ehemann Christian in ihrem Leben noch einiges vor, wie sie Promiflash verriet: "Wir haben so eine Liste, was wir alles in der Zukunft machen möchten. Da sagen wir immer: ‘So alt können wir eigentlich gar nicht werden.’ Darum ist mein Ziel, dass ich 100 werde, über 100. Eigentlich 105."



