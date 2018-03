Herzogin Kate (35) verzaubert in Wimbledon mit neuer Frisur! Bei einem Tennisturnier am Wochenende zeigte sich die Frau von Prinz William (35) mit einer völligen Typveränderung: Statt mit gewohnt langer Mähne überraschte die royale Fashionista mit einem lockeren Middy-Cut. Und sie befindet sich in prominenter Gesellschaft – auch The Originals-Star Phoebe Tonkin (27) hat sich erst vor Kurzem zu dem radikalen Schnitt entschlossen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de