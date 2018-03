Keine rosigen Zeiten für die ehemalige Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz. Seit Wochen wird über ihren Beziehungsstatus spekuliert: Ist sie noch mit ihrem Verlobten Patrick Cuninka (26) zusammen oder nicht? Eine aktuelle Äußerung lässt vermuten, dass bei ihr nicht alles in Ordnung ist. "Ich kann nur so viel dazu sagen, dass es immer mal negative Emotionen im Leben gibt. [...] Es gibt sicherlich ein, zwei Sachen, die mich momentan so ein bisschen beschäftigen", erklärte sie bei der Coke Summer Night im Promiflash-Interview.



