Reality-Sternchen Angelina Heger (25) ist aktuell wahnsinnig glücklich, wie sie Promiflash bei der "Coke Summer Night" in Berlin verrät. Aber wie kommt es zu der guten Laune? "Ich bin wirklich unglaublich happy. Mir geht es echt gut. Ich habe Entscheidungen getroffen, die gut waren." Zählt zu diesen Entscheidungen etwa auch ein neuer Mann? "Ich glaube, mir geht es genau jetzt so gut, weil ich mich jetzt einfach nur um mich kümmere." Die Ex-Bachelor-Kandidatin braucht eben keinen Mann um glücklich zu sein!



