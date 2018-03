Kommen Angelina Heger (24) und Rocco Stark (30) jetzt doch noch zusammen oder nicht? Seit dem unschönen Liebes-Aus von ihr und Leonard Freier (31) stellten sich zuletzt viele diese Frage. Den Anstoß dazu geben die Postings der ehemaligen Bachelor-Kandidatin auf ihren sozialen Netzwerken. Die erwecken den Eindruck, dass Angelina womöglich zurück zum Ex will. Jetzt bezieht sie Stellung in dieser Sache und räumt mit allen Gerüchten auf.

"Liebe ist, wenn Haut auf Haut nicht nah genug ist" und "Liebe ist, wenn jemand deine Sturheit, Stimmungsschwankungen und Schwächen kennt und deinen Charakter trotzdem wundervoll findet", heißt es in den Facebook-Einträgen von Angelina. Widmet sie diese etwa Rocco? "Ich möchte einfach meine Ruhe. Ich bin Single und ganz, ganz definitiv bleibt das auch so!", entgegnet sie all dem jetzt auf Snapchat.

Ein Liebes-Comeback des einstigen Traumpaares scheint somit immer unwahrscheinlicher zu werden. Würdet ihr euch den eine Roccolina-Reunion wünschen? Stimmt in unserem Voting darüber ab!

Brian Dowling Rocco Stark und Angelina Heger bei einer Party in Berlin

WENN Angelina Heger, TV-Sternchen

Ralf Succo Rocco Stark und Angelina Heger

Sollten Angelina und Rocco wieder zusammenkommen? 440 Stimmen 139 Ja, die beiden waren immer echt süß zusammen! 301 Bloß nicht, die haben nie zusammengepasst!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de