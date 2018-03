Schwanger den Sonnenschirm schleppen? Auf keinen Fall! Sarah Nowak (26) und Dominic Harrison (26) werden im Dezember Eltern. Bis es so weit ist, nutzt die werdende Mama die Vorzüge der Schwangerschaft voll aus. Auf dem Weg zum Strand lässt sie die Männer in der Runde kräftig anpacken, während sie die Situation gut gelaunt auf Snapchat festhält. Mit Sonnenschirm und Taschen bewaffnet, führt der Baby-Daddy die Truppe an. Fairer Deal, wenn man bedenkt, was die 26-Jährige selbst so alles zu tragen hat.



