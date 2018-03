So sieht es also aus, wenn ein YouTube-Star nach Hause kommt! Dagi Bee (22) ist überwältigt von der Großzügigkeit ihrer Fans: Auf die 22-Jährige wartete ein riesiger Haufen Post und Geschenke. Aber nicht alles allein für Dagi – ihre Bewunderer dachten auch an Hundedame Zula und überhäuften den Zwergspitz mit Leckereien und Spielzeug. Dass ihre Follower für sie und ihr Haustier so tief in die Tasche greifen, ist der Vloggerin jedoch nicht recht. In einem Video auf Snapchat wendet sie sich deshalb an ihre Fans: "Leute wie gesagt: Bitte kein Geld für mich ausgeben. Briefe sind okay, aber kein Geld für mich ausgeben. Ich kann das sowieso nicht alles benutzen!"



