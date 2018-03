Ist Ex-GNTM-Kandidatin Elena Carrière (21) etwa wieder vergeben? Das Model tauchte bei der Guido Maria Kretschmer (52) Fashion Show in Berlin mit einer attraktiven Begleitung auf. Promiflash hat nachgehakt: Freunde oder geht da mehr? "Freunde", stellte Elena klar. Der Mann an ihrer Seite heißt Max und ist ebenfalls Model. Er würde in das Beuteschema der Beauty passen: Im März hat sich Elena von Männermodel Gabriel-Kane Day-Lewis (22) getrennt.



