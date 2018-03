Am Donnerstag wird endlich der Gewinner von Global Gladiators gekürt. Ex-Torhüterin Nadine Angerer (38), Model Lilly Becker (41) und Comedian Oliver Pocher (39) sind noch im Rennen. Moderator Maurice Gajda verriet bei der Fashionshow von Ewa Herzog in Berlin einige Details über die letzte Challenge. "Das Finale findet auf der Victoria Falls Bridge statt. Das ist eine über 100 Jahre alte Brücke, die über die Victoriafälle führt", erzählte Maurice im Promiflash-Interview. Vorher wird aber noch mal ausgesiebt. In über 100 Metern Höhe werden sich dann die letzten beiden Kandidaten mit überdimensionalen Wattestäbchen auf einer frei schwebenden Plattform bekämpfen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de